Dolar
32.73
Euro
35.08
Altın
2,327.42
ETH/USDT
3,382.50
BTC/USDT
60,731.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
LADY AYANA isimli, 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturdu
logo
Dünya

İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi ikinci defa uzatıldı

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde saat 20.00'ye kadar uzatılan oy verme süresi ikinci defa uzatıldı, seçmenler saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Haydar Şahin  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi ikinci defa uzatıldı

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamada bulundu.

İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi öngörülen ancak saat 20.00'ye kadar uzatılan oy verme süresinin ihtiyaca binaen Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 22.00'ye kadar uzatıldığını belirtti.

Oy vermek isteyen seçmenlerin seçim merkezlerindeki varlığının devam etmesi durumunda Seçim Kurulu Merkezi ihtiyaca göre yeniden süreyi uzatabilir.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme işlemi için sürenin uzatılması gece 24.00'e kadar devam edebilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

İran'da 62 milyon seçmen için 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy verme işlemi devam ediyor.

Oy verme süresinin uzatılmasının ardından akşam saatlerinde seçim merkezlerindeki kalabalıklarda artış olduğu gözlemlendi.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.

Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.

Tahran'ın en büyük seçim merkezlerinden İrşad Hüseyniyesi ve diğer seçim noktalarında yoğun katılım gözleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Mostar'da konser verdi
Mersin'de kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan molozlar yola saçıldı
TOKİ tarafından yaptırılan Toybelen Sanayi Sitesi'nde sona gelindi
ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması arasında Türkiye tanıtıldı

Benzer haberler

İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi ikinci defa uzatıldı

İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi ikinci defa uzatıldı

Türkiye’deki İranlılar sandık başında

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor

Oyunu kullanan İran lideri Hamaney, halkı sandığa çağırdı

Oyunu kullanan İran lideri Hamaney, halkı sandığa çağırdı
İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor
ANALİZ - İran'da seçime katılım oranı "güvenlik merkezli" ele alınıyor

ANALİZ - İran'da seçime katılım oranı "güvenlik merkezli" ele alınıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet