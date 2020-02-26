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Dünya

İran'da 'benzin zammı protestolarına katılan' anne ve oğluna 15 yıl hapis

İran'da geçen yıl kasım ayında benzin zammını protesto için düzenlenen gösterilere katılan aynı aileden 2 kişi toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 26.02.2020
İran'da 'benzin zammı protestolarına katılan' anne ve oğluna 15 yıl hapis

İstanbul

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, "kanun dışı toplantıya katılmak, ülke liderine hakaret ve rejimi yıkmaya yönelik faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla Tahran Devrim Mahkemesinde yargılanan Meryem Alişahi 9 yıl, oğlu Mehyar Mensuri de 6 yıl hapse mahkum edildi.

Alişahi ve Mensuri gösteriler sırasında gözaltına alınmış, Mensuri 300 milyon tümen kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Alişahi tutuklanmıştı.

Anne ve oğulun, mahkemenin hapis kararını temyize götürdükleri belirtiliyor.

Benzin zammı gösterileri

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304, Reuters haber ajansı ise 1500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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