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Dünya

İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haydar Şahin   | 02.07.2022
İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran

İran'ın reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Jamarannews haber sitesine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hemir Limanı ile Basra Körfezi ve Hürmüzgan çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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