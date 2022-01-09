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Dünya, Koronavirüs

İran'da 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31 artarak 131 bin 878'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 09.01.2022
İran'da 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti

Tahran

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1480 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 226'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 206 bin 405'e yükseldiği ülkede, 31 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 878'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1775 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 122 milyon 998 bin 520 doz aşı uygulandı.

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