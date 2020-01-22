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Dünya

İran yerli üretim gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

İran, doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilecek bir yerli üretim uyduyu fırlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Ahmet Dursun   | 22.01.2020
İran yerli üretim gözlem uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

Ankara

İran devlet televizyonuna göre, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zafer" adı verilen gözlem uydusunun Simorg adlı uydu taşıyıcı roketle uzaya fırlatılacağını belirtti. 

Uydunun yerküreden 500 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirileceğini kaydeden Cehromi, başarılı olması halinde İran'ın ilk kez bu mesafede yörüngeye uydu yerleştireceğini ifade etti.

"Zafer" adlı uydunun, görüntü alma, haberleşme ve bilgi toplama gibi görevler icra edeceğini aktaran Cehromi, fırlatılma sırasında başarısızlıkla karşılaşılması ihtimaline karşı aynı özelliklerdeki ikinci bir uydunun da hazırlandığı bilgisini verdi.

İranlı bakan, uydunun 11 Şubat'taki devrimin yıl dönümünde düzenlenecek kutlamalardan önce fırlatılacağını sözlerine ekledi.

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cehromi, pazar günü yaptığı açıklamada, hazırlanan uyduların fırlatma öncesi testleri başarıyla geçtiğini duyurmuştu.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.


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