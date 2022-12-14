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Dünya

İran, Uluslararası Atom Enejisi Ajansı yetkililerinin yakında ülkeye ziyarette bulunacağını duyurdu

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin önümüzdeki günlerde ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı.

Haydar Şahin   | 14.12.2022
İran, Uluslararası Atom Enejisi Ajansı yetkililerinin yakında ülkeye ziyarette bulunacağını duyurdu

Tahran

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran ile UAEA arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

UAEA ile temaslarının devam ettiğini aktaran İslami, “Yaşanan sıkıntıların ve belirsizliklerin giderilmesi için ileriye dönük bir adım atılacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda UAEA yetkililerinin İran'a ziyarette bulunacağını belirten İslami, bunun ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

İran ile UAEA arasındaki anlaşmazlık

İran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

İran, 2 Kasım'da UAEA ile farklılıkları azaltmak için Viyana'ya bir heyet gönderdiğini duyurmuş, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın son toplantıda "yeni bir şey sunmadığını" söylemişti.

İran'ı nükleer programı konusunda UAEA ile işbirliği yapmamakla suçlayan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, UAEA Yönetim Kurulu'na, İran'ın "UAEA ile derhal işbirliği yapmasını" vurgulayan bir karar hazırlamıştı.

UAEA Yönetim Kurulu'nda 17 Kasım'da oylanarak 35 ülkeden 26'sının oyunu alan kararda, UAEA ile yeterli işbirliği yapmamakla suçlanan İran'a, "bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama" çağrısı yapılmıştı.

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