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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran, ülkedeki uçuşların yarın 06.00’ya kadar iptal edildiğini duyurdu

İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.

Ahmet Dursun  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
İran, ülkedeki uçuşların yarın 06.00’ya kadar iptal edildiğini duyurdu

Tahran

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.

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