İran, ülkedeki uçuşların yarın 06.00’ya kadar iptal edildiğini duyurdu
İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.
Tahran
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.
Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.