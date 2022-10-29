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Dünya

İran, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki türbe saldırısının failinin öldüğünü açıkladı

Aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği Şah Çerağ Türbesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren şahıs yaralı olarak ele geçirilerek hastaneye kaldırılmıştı.

Ahmet Dursun   | 29.10.2022
İran, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki türbe saldırısının failinin öldüğünü açıkladı

Ankara

İran, 26 Ekim'de Şiraz'da 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen ve yaralı şekilde ele geçirilen saldırganın öldüğünü duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, "Şah Çerağ Türbesi'nin ziyaretçilerine saldıran terörist hastanede tüm çabalara rağmen öldü." dedi.

İran devlet televizyonu 26 Ekim'de Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırının faili olayın hemen ardından yaralı şekilde ele geçirilmiş ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine ait "Nournews" saldırıyla ilgili haberinde, saldırganın yabancı uyruklu olduğunu duyurmuş ancak uyruğuna ilişkin bilgi vermemişti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise saldırganın adının "Hamid Bedahşan" olduğunu yazarken yetkililer tarafından bu konuda açıklama yapılmamıştı.

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