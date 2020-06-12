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Dünya

İran, Suudi Arabistan'a karşı kullanılan silahların İran menşeli olduğuna dair BM raporunu reddetti

İran, geçen yıl Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran menşeli olduğuna dair BM tarafından yayımlanan raporun, ABD ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla siyasi sebeplerle hazırlandığını savundu.

Ahmet Dursun   | 12.06.2020
İran, Suudi Arabistan'a karşı kullanılan silahların İran menşeli olduğuna dair BM raporunu reddetti

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran, ABD ve Suudi Arabistan rejimlerinin siyasi baskıları altında hazırlandığı belli olan BM Genel Sekreterliğinin iddialarını reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin BM tarafından İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nde karar çıkarmaya çalıştığı dönemde raporun yayımlandığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum raporun, Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından İran'a karşı kullanılması için bu ülke tarafından sipariş edildiğine dair şaibeleri güçlendirmektedir."

Reuters haber ajansı, BM Genel Sekreterliğinin, geçen yıl eylülde Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi "Saudi Aramco" petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İran menşeli olduğunu belirten bir rapor hazırladığını duyurmuştu.

ABD, BM'nin İran’a uyguladığı ve ekimde sona ermesi öngörülen silah ambargosunun süresinin uzatılmasını istiyor. BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi bulunan Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.


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