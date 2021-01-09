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Dünya, Koronavirüs

İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ülkede 200'den fazla doktorun hayatını kaybettiği ve 3 bini aşkın doktorun da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 09.01.2021
İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Konseyi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 10 ayı aşkın süre içerisinde 200'den fazla doktor şehadet mertebesine erişti. Bundan daha acısı ise bu süreçte 3 binden fazla doktor ülkeden göç etti." ifadeleri kullanıldı. 

Orta Doğu'da Kovid-19 salgınında can kayıplarının en çok yaşandığı ülkelerin başında gelen İran'da virüs nedeniyle şu ana kadar 56 bin kişi yaşamını yitirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla ülkede yaşamını yitiren sağlık çalışanları "görev şehidi" sayılmıştı.

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İran Sağlık Konseyi: Kovid-19 süresince 200'ü aşkın doktor öldü, 3 bini ülkeden ayrıldı
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