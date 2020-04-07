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Dünya, Koronavirüs

İran Sağlık Bakanı: Kovid-19'u mayıs sonu kontrol altına alacağız

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını mayıs sonuna kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 07.04.2020
İran Sağlık Bakanı: Kovid-19'u mayıs sonu kontrol altına alacağız

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Fars Haber Ajansına göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap ederek, Kovid-19'la ilgili ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi. 

Nemeki, "İnşallah, Kovid-19'u mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacağız." dedi.

ABD yaptırımlarının koronavirüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini yineleyen Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Virüsün kontrol altına alınması için sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkati çeken Nemeki, "Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaşmıştı.

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