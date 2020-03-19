Euro
7.09
Dolar
6.47
BIST 100
85,576.61
Altın
1,499.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, yeni tip koronavirüsün 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 19.03.2020
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Reisi, şu ana kadar koronavirüsle milli mücadele seferberliği kapsamında 22 milyon 500 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini ve bunlardan 1 milyon 500 bin kişinin durumunun takip edildiğini dile getirdi.

İranlı yetkili, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak 2 ay daha ona karşı mücadele etmemiz gerekecek. Bu noktada çok ağır kayıplar veririz." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İngiltere, 'oyunun kurallarını değiştirecek' Kovid-19 testi geliştiriyor
ABD hükümet planına göre, Kovid-19 salgını 18 ay veya daha uzun sürecek
Arap coğrafyasındaki 5 ülkede 103 kişide daha koronavirüs tespit edildi
2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden maçların ertelenmesi talebi

Benzer haberler

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz

İran lideri Hamaney'den 10 bin mahkuma af

ABD'den yeni İran yaptırımları

ABD'den yeni İran yaptırımları
ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı

ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Libya'ya savaşçı gönderiyor

Libya İçişleri Bakanlığı: Esed, Hizbullah ve İran Libya'ya savaşçı gönderiyor