İran protestolarda gözaltına alınan lise öğrencilerini "psikoloji merkezlerine" gönderdi
İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan lise öğrencilerinin "psikoloji merkezlerinde" tutulduğunu söyledi.
Ankara
İran'ın reformist Şark gazetesine konuşan Eğitim ve Öğretim Bakanı Nuri, gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin durumuna ilişkin, "Cezaevinde öğrencimiz yok. Gözaltına alınanlar da ıslah ve eğitim için gözaltına alındılar. Psikoloji merkezindeler ve uzmanlar okul ortamına dönebilmeleri için çalışmalarını yapıyorlar." dedi.
İranlı Bakan, "Bu şartlarda ve aşamada, anti-sosyal karakterlere dönüşebilecek bu öğrencileri ıslah etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaç lise öğrencisinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermeyen Nuri, "Onların sayısı çok değil, ancak tam sayısını veremem." diye konuştu.
Hamaney protestoları "düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak nitelendirdi
Öte yandan, İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ali Hamaney, anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyelerini kabulünde, ülke geneline yayılan protestoları değerlendirdi.
Hükümet karşıtı gösterileri, "düşmanlar tarafından organize edilen dağınık ayaklanma eylemleri" olarak niteleyen Hamaney, "Son olaylarda, düşmanın rolü ve müdahalesi herkes için hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile aşikardır. Bu olaylar kendiliğinden ortaya çıkan bir iç mesele değil, elbette düşmanlar bazı alanları kullanmış olabilir ancak propaganda yapmak, zihinleri etkilemeye çalışmak, heyecan yaratmak, yakıcı maddeleri teşvik etmek hatta onları yapmanın yollarını göstermek gibi düşmanın eylemleri artık tamamen görülmektedir." diye konuştu.
Hamaney, "İran'ın büyük ve yenilikçi gelişimi ve hareketlerine karşı düşmanın pasif ve beceriksiz tasarımı" olarak değerlendirdiği yönetim karşıtı protestolarda ABD ve Avrupa'dan politikacıların da rol aldığını öne sürdü.
Gösterilere katılanların ve kamu düzenini bozanların ayrılması gerektiğini söyleyen Hamaney, "Bu insanların bir kısmı, düşmanın ajanı ya da ajan değilse düşmanla aynı istikamette olan heyecanlı insanlardır. Birinci kategoride adli ve güvenlik makamları üzerine düşen görevi yapmalıdır. İkinci kategoride ise kültürel çalışmalar yapılmalıdır." dedi.
Kamu güvenliğinden taviz verilmemesi gerektiğine işaret eden Hamaney, "Bazıları güvenlik atmosferi oluşturulmaması gerektiğini söylüyor. Biz de buna katılıyoruz. Mümkün olduğunca güvenlik atmosferi oluşturulmamalı fakat kültürel çalışmalar kendi yerinde, güvenlik ve adli çalışmalar da kendi yerinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.
İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi sonrası ülke genelinde başlayan gösterilere lise öğrencileri de katılmıştı.
Sosyal medyada, bazı okulların bahçesinde toplanıp yönetim karşıtı sloganlar atan öğrencilerin görüntüleri paylaşılmıştı.
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