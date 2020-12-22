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Dünya

İran Petrol Bakanı Zengene: Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ile petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 22.12.2020
İran Petrol Bakanı Zengene: Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık

Tahran

Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile bir araya gelen Zengene, görüşmenin içeriğiyle ilgili İran devlet medyasına konuştu. Rus yetkililerle dünya petrol piyasasının istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Zengene, "Rus makamlarla yaptığımız görüşmede petrol ve doğal gaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştık. Son yıllarda Rusya'nın dünya petrol pazarının istikrarında belirleyici bir rolü olmuştur." ifadelerini kullandı. 

Rus makamlarla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onun dışındaki iş birliği ile ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu konudaki görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirten Zengene, "Rus şirketleriyle iyi bir iş birliğimiz var. Petrol, doğal gaz ve teçhizatların üretimiyle ilgili Rus şirketlerle olan iş birliğinin devam etmesi öngörülüyor. Rusya'yı strateji ortağımız olarak görüyoruz. Bu ortaklık uluslararası alandaki gelişmelerle değişmez." değerlendirmesinde bulundu.

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