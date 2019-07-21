Euro
6.34
Dolar
5.64
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz

İran Petrol Bakanı Zengene, İran'ın petrol satışlarının durması halinde oluşacak boşluğu Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dolduramayacağını belirtti.

Muhammet Kurşun   | 21.07.2019
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz

Tahran

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Tahran'da eski petrol bakanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından gündemdeki gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

İran'ın petrol arzından oluşacak boşluğun Suudi Arabistan, Irak ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından doldurulacağı iddialarıyla ilgili olarak "İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz. Suudi Arabistan, Irak ve BAE gibi ülkelerin de kendi pazarları var." ifadelerini kullandı. 

"Petrol parası yatırılmazsa INSTEX işlevsel olamaz"

İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran'a ait petrol tankerinin İran'ın petrol arzına henüz bir etki etmediğini kaydeden Zengene, "Alıkonulan petrol tankeri, gündemimizdeki konulardan bir tanesidir. Çünkü bu alanda kısıtlamalarımız var. ABD ve müttefikleri de bu noktadan hareketle bize yönelik kısıtlamaları artırmaya gayret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran ile ticareti sürdürmek için kurduğu mali kanal INSTEX ile ilgili olarak da Zengene, "Bu konuyla ilgili yeni gelişmelerden haberdar değilim fakat petrol parası yatırılmazsa INSTEX işlevsel olamaz." görüşlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

'İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz'

'İran petrolünün yerini hiçbir ülke dolduramaz'

Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişini onayladı

Suudi Arabistan Mısırlı 300 hacı adayını geri gönderdi

Suudi Arabistan Mısırlı 300 hacı adayını geri gönderdi
Suudi Arabistan'da iş yerleri namaz vakti de açık olabilecek

Suudi Arabistan'da iş yerleri namaz vakti de açık olabilecek
ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi

ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi