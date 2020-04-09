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Dünya

İran Petrol Bakanı: OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde

İran Petrol Bakanı, "Petrol arzının günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Kanada, Norveç, Brezilya hatta ABD tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar." dedi.

Ahmet Dursun   | 09.04.2020
İran Petrol Bakanı: OPEC toplantısında petrol arzının 10 milyon varil azaltılması gündemde

Ankara

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ adı verilen ortaklarının ham petrol üretimlerinde günlük 10 milyon varil kısıntıya gidebileceğini söyledi.

Zengene, İran devlet televizyonuna, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği petrol üreticisi OPEC dışı aktörlerin video konferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

OPEC ve ortaklarının petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda anlaştığını belirten Zengene, "Şu anda petrol arzının günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Bu rakam Kanada, Norveç, Brezilya hatta ABD tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar." dedi.

Toplantıda anlaşılması halinde mayıs ve haziran aylarında günlük 10-12 milyon varil petrol kısıntısına gidileceğini aktaran Zengene, "Daha sonra petrol üretimi temmuzdan yıl sonuna kadar günlük 8 milyon varil, Ocak 2021'den Nisan 2021'e kadar ise günlük 6 milyon varil azaltılacak." diye konuştu.

Zengene, "İran, Libya ve Venezuela elbette mevcut sorunlar nedeniyle (petrol üretimi kısıntısından) muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.

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