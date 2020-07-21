İran Otizm Derneği Başkanı: Ülkede otizmli çocuklarda Kovid-19 vaka sayısı 10 kat arttı
İran Otizm Derneği Başkanı Gaffari, ülkede Kovid-19'un ikinci dalgasının gözlendiği şu günlerde, otizmli çocuklarda Kovid-19 vakalarının 10 kat arttığını söyledi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Otizm Derneği Başkanı Saide Salih Gaffari, "Kovid-19'un birinci dalgasında, otizmli çocuklarda vaka sayısı azdı. Fakat ikinci dalganın gelmesiyle ülke genelinde bu çocuklarda vaka sayısı 10 kat arttı." dedi.
Söz konusu durumun, otizmli çocukları olan ailelerin sorunlarını arttırdığına işaret eden Gaffari, "Bu sorun, tuvalete gitme gibi öz bakımını yapamayan ileri düzeydeki otizmli çocukların aileleri için daha da güçleşiyor. Bazı sağlık merkezleri bu çocukları kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.
Gaffari, son bir ayda sadece Tahran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış 35 otizmli çocuğun tespit edildiğini kaydetti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 14 bin 405'e, vaka sayısı ise 276 bin 202'ye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.