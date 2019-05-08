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Dünya

İran ordusundan hükümetin nükleer kararına tam destek

İran Genelkurmay Başkanlığı, hükümetin ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmasına tam destek verdiklerini ve İran'a karşı girişilecek muhtemel askeri eylemlere "pişman edici" cevap vereceklerini açıkladı.

Ahmet Dursun   | 08.05.2019
İran ordusundan hükümetin nükleer kararına tam destek

Ankara

İran Genelkurmay Başkanlığı, hükümetin ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmasına tam destek verdiklerini ve İran'a karşı girişilecek muhtemel askeri eylemlere "pişman edici" yanıt vereceklerini duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmanın imzalanmasından bu yana yükümlülüklerini yerine getirdiği ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinin verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin adımlarına tam destek verildiği belirtilerek, "Düşmanlara İran'a karşı girişilecek her türlü eylemin silahlı kuvvetlerin pişman edici cevabıyla karşılaşacağı uyarısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

Ruhani, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını koruyacak adımlar atmamaları durumunda sonraki aşamada "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" belirtmişti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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