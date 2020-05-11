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Dünya

İran Ordusu: Kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı

İran Ordusu, dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 11.05.2020
İran Ordusu: Kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı

İstanbul

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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İran Ordusu: Kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı

İran Ordusu: Kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı