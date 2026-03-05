Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran ordusu: Erbil'deki Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla vurduk

İran Kara Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İran ordusu: Erbil'deki Amerikan karargahını insansız hava araçlarıyla vurduk

Ankara

İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri, Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan güçlerinin karargahına İHA'larla saldırı düzenledi.

Saldırıda hedeflere önemli hasar verildiği öne sürüldü.

İran basını: Savaşın başından beri ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ateşlendi

İran, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşlediğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının ismi açıklanmayan askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail hedeflerine 500'den fazla balistik ve seyir füzesi ile 2 binden fazla kamikaze insansız hava aracı ateşledi.

Karşı saldırıların yaklaşık yüzde 40'ının İsrail'deki hedeflere, yüzde 60'ının ise Amerikan hedeflerine yapıldığı belirtildi.

Netanyahu'dan İran'a saldırıların devam edeceği mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.

İsrail’in güneyindeki Ovda Askeri Hava Üssü’nü ziyaret eden Başbakan Netanyahu, İran'a düzenledikleri saldırıların “tarihi nitelikte” olduğunu ileri sürdü.

İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüklerini belirten Netanyahu, “Bu başarılar önemli ancak yapılacak daha çok iş var.” dedi.

Başbakan Netanyahu, askeri hava üssünü ziyaretinde İran’a saldırılar düzenleyen İsrailli ve ABD’li pilotlarla da görüştü.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

