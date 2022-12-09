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Dünya

İran, Meşhed'de terör saldırısı hazırlığındaki bir grubun yakalandığını duyurdu

İran'ın Meşhed kentinde çeşitli saldırılar düzenleme planları yapan bir “terör ekibinin” gözaltına alındığı bildirildi.

Haydar Şahin   | 09.12.2022
İran, Meşhed'de terör saldırısı hazırlığındaki bir grubun yakalandığını duyurdu

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, Rezevi Horasanı Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Halkla İlişkiler Birimi yaptığı açıklamada Ceyşul Adl grubuna bağlı bir terör ekibinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu grubun Meşhed’de, “valiliğe saldırı, cuma imamına suikast, güvenlik karşıtı faaliyetler ve terör operasyonları yapmayı” planladığı belirtilerek, bu kişilerin ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşul Adl adlı örgüte bağlı bir “terör ekibi” olduğu vurgulandı.

Ekibin saklandığı yerlerde önemli miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, grubun diğer şehirlerdeki işbirlikçileri ve destekçilerinin de tespit edilerek istihbarat takibiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada olaya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

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