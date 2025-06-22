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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri: Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı

Haydar Şahin, Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri: Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı

Ankara

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde.” ifadesini kullandı.

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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden uyarı 

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit bulunduğu uyarısı yaptı.

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