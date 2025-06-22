İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri: Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı
Ankara
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde.” ifadesini kullandı.
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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden uyarı
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit bulunduğu uyarısı yaptı.
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