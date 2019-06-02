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Dünya

İran Meclis Başkanı Laricani: Suudi Arabistan ve BAE'nin tutumu kendi zararlarına olacak

İran Meclis Başkanı Laricani, "Suudi Arabistan ve BAE'nin tutumu, uzun vadede kendi zararlarına olacaktır. Bu ülkeler, gerçekleştirdikleri toplantılar ve yayınladıkları bildirilerle başarı elde edeceklerini zannediyor." dedi.

Muhammet Kurşun   | 02.06.2019
İran Meclis Başkanı Laricani: Suudi Arabistan ve BAE'nin tutumu kendi zararlarına olacak

Tahran

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran ile ilgili tutumunun uzun vadede bu ülkelerin zararına olacağını söyledi.

Esed rejiminin Tahran'daki Büyükelçisi Adnan Mahmut ile bir araya gelen Laricani, Mekke'deki Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap zirvesini eleştirdi.

Mekke'deki toplantının bazı Arap ülkelerinin geçmişteki "başarısız tecrübelerini" devam ettirdiğini gösterdiğini ifade eden Laricani, "Suudi Arabistan ve BAE'nin tutumu, uzun vadede kendi zararlarına olacaktır. Bu ülkeler, gerçekleştirdikleri toplantılar ve yayınladıkları bildirilerle başarı elde edeceklerini zannediyor." dedi.

Laricani, önceki yıllarda bölgedeki bazı Arap ülkelerinin Suriye'ye karşı birleştiğini ve bu ülkeye karşı hareket ettiğini ancak başarısız olduğunu savundu.

İran Meclis Başkanı, Suriye ve Irak'ın bu toplantılarda İran ile ilgili açıklamaları kabul etmediğini de hatırlattı.

KİK olağanüstü zirvesi ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı 30 Mayıs'taki olağanüstü Arap zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, İran'a, "bölgeyi savaşa sürüklememe, bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeme, terör örgütlerini desteklememe ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmeme" çağrısı yapılmıştı.

Bunun ardından 31 Mayıs'ta Mekke'de 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı olağan zirvesi düzenlenmişti.


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