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Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Trump'ın müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı hedeflediğini" söyledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Ahmet Dursun  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Trump'ın müzakere adı altında İran'ı silahsızlandırmayı hedeflediğini" söyledi

Tahran

İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere çağrısına değindi.

Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığını söylediği ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kalibaf, Trump'ın İran ile müzakere planı hakkında ise "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi." demişti.

İran lideri Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Hamaney, dün yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle, sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

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