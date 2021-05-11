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Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Siyonist rejimin saldırıları uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırıdır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Filistinlilere saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirdi ve bunun "uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı" olduğunu söyledi.

Muhammet Kurşun   | 11.05.2021
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Siyonist rejimin saldırıları uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırıdır

Tahran

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman ülkelerin meclis başkanları ve bazı ülkelerin parlamentolarına mektup yazdı.

Mektubunda İsrail'in saldırılarını kınayan Kalibaf, "Filistin'in savunmasız ve mazlum halkı İsrail'in insanlık dışı saldırılarına maruz kalmaktadır. Siyonist rejimin saldırıları ve işlediği savaş suçu, uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyuna İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısında bulunan Kalibaf, şunları kaydetti:

"Barışçıl gösteriler ve dini merasimler, uluslararası hukukta belirlenmiş en temel medeni ve siyasi haklardır. Mescid-i Aksa'da ibadet Filistinlilerin öncelikli hakkıdır. Bu hak İsrail rejimi tarafından sistematik ve açık bir şekilde gasbedilmektedir."

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