Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Avrupa ABD politikalarının etkisinde kalmamalı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa ülkelerinin İran'la ilişkilerinde ABD'nin etkisi altında kalmaması gerektiğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 06.09.2020
İran Meclis Başkanı Kalibaf: Avrupa ABD politikalarının etkisinde kalmamalı

Tahran

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Kalibaf, görüşmede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bedelinin ABD'nin bölgeden çıkarılması olacağını savunan Kalibaf, bazı bölge ülkelerinin "İsrail ile ilişkilerini ABD'nin yönlendirmesiyle normalleştirmesinin sorunları çözmeyeceğini" ifade etti.

Bağımsız bir Avrupa'nın İran ile sorunsuz ilişkiler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Kalibaf, "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır. ABD'nin adımları bölgede istikrarsızlığa ve güvenliğin bozulmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

İran ile İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında olduğuna değinen ve iki ülkenin geçen yıl iş birliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Kalibaf, "İsviçre, daima dünya barışı için ve insani meseleler noktasında atım atmıştır." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, iki ülke arasında kurulan mali kanalın gıda ve ilaç alanında yardımcı olacağını söyledi.

Cassis, ABD yaptırımlarına rağmen İsviçreli birkaç büyük şirketin İran'daki faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı
İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta
Okullarda yüz yüze eğitim için 'yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Benzer haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Avrupa ABD politikalarının etkisinde kalmamalı

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Avrupa ABD politikalarının etkisinde kalmamalı

Tahran'da yaşlıların yarısından fazlası yeterli beslenemiyor

İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19'a rağmen okulların açılması eleştirilere neden oldu

İran'da Kovid-19'a rağmen okulların açılması eleştirilere neden oldu
İran'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 110 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ruhani: Düşmanlar, koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu

Ruhani: Düşmanlar, koronavirüs bahanesiyle ülkeyi kapatmamızı istiyordu