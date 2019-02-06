İSTANBUL

İran devriminin 40 yılını değerlendirdiği konuşmasında İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, ülke iç ve dış politikasında sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Mutahhari, "Bölgedeki nüfuzu artırmak ve İslam'ı yaymak için Şia'yı ön plana çıkarmamalıyız. İslam'ın yayılmasına çalışmalıyız. Ayrımcılık ve Şiacılık yapmak, diğerlerinin kaçmasına neden oluyor. Bizim Ehli Sünnet'le bir sorunumuz yok. Aramıza sınır çizmek doğru değil." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan çekinmelerinin bu ülkeleri İsrail'e yaklaştırdığına dikkati çeken Mutahhari, şunları söyledi:

"Dış siyasetimizi düzeltmeli, daha aktif hale getirmeli, İslam ülkeleri ve Arap devletleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Filistin sorunu İslam ülkelerinin birlikteliği olmadan çözülemez."

"Mir Hüseyin Musevi serbest bırakılmalıdır"

Bazı devlet yöneticilerinin yaşantı bakımından halktan kopmalarının devrime zarar verdiğini dile getiren Mutahhari, ülkedeki bir diğer sorunun ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar olduğunu belirtti.

Mutahhari, "İç siyasette muhaliflere karşı tutumumuzu değiştirmeliyiz. Bazı kısıtlamalara gerek yok. Mir Hüseyin Musevi, eşi Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin ev hapsinde tutulması gereksiz. Bir an önce serbest bırakılmalıdırlar. Gerekiyorsa mahkeme tarafından yargılanmalıdırlar. Sekiz yıl ev hapsi yetmez mi?" açıklamasında bulundu.

Askerlerin siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisi

İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu olan Mutahhari, halkın oylarıyla iş başına gelen hükümetlerin özgürlükleri genişletmek istediğini, ancak ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı iktidar güçlerinin buna izin vermediğini dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Mutahhari, "Silahlı güçlerin siyaset ve ekonomi alanına müdahale etmeleri de düzeltilmelidir. Bu durum ülke sorunlarından biridir. Bir asker dış politika hakkında görüş bildirmemelidir." diye konuştu.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyor.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.