İran liderinin Başdanışmanı: İran’a düşük maliyetli saldırı fikri küresel ekonomiye uzanan sonuçlar doğurur

Haydar Şahin
22 Temmuz 2026•Güncelleme: 22 Temmuz 2026
Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
İran’ın "caydırıcılığın yeni bir aşamasında olduğunu" söyleyen Velayeti, "İran'a karşı düşük maliyetli bir saldırı düzenleme fikri, askeri alanın çok ötesinde enerji piyasasına ve küresel ekonomiye kadar uzanan sonuçlar doğurabilecek bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.
Velayeti, "Beyaz Saray, İran'ı tehdit ederek, bölgesel müttefikleri harekete geçirerek ve Avrupa lobisini etkinleştirerek daha fazla güvenlik ve istikrar sağlamayacağını, aksine hataların sonuçlarını küresel hale getireceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.