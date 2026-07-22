İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran’a karşı düşük maliyetli bir saldırı fikrinin enerji piyasasına ve küresel ekonomiye uzanan sonuçlar doğurabilecek bir hata" olduğunu söyledi.

İran liderinin Başdanışmanı: İran’a düşük maliyetli saldırı fikri küresel ekonomiye uzanan sonuçlar doğurur İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran’a karşı düşük maliyetli bir saldırı fikrinin enerji piyasasına ve küresel ekonomiye uzanan sonuçlar doğurabilecek bir hata" olduğunu söyledi.

Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran’ın "caydırıcılığın yeni bir aşamasında olduğunu" söyleyen Velayeti, "İran'a karşı düşük maliyetli bir saldırı düzenleme fikri, askeri alanın çok ötesinde enerji piyasasına ve küresel ekonomiye kadar uzanan sonuçlar doğurabilecek bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

Velayeti, "Beyaz Saray, İran'ı tehdit ederek, bölgesel müttefikleri harekete geçirerek ve Avrupa lobisini etkinleştirerek daha fazla güvenlik ve istikrar sağlamayacağını, aksine hataların sonuçlarını küresel hale getireceğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.