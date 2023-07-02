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Dünya

İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu

İstanbul

Abdullahiyan, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İranlı Bakan, "Kur'an-ı Kerim'e karşı bu saygısızca girişime, cesaretlendirici şekilde izin verilmesi nedeniyle İsveç'e büyükelçi gönderme işi durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Ahmed Masumifer'in yerine İranlı diplomat Hüccetullah Fegani, İran'ın yeni Stockholm Büyükelçisi olarak atanmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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