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Dünya, Koronavirüs

İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Salihi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "milli bir felakete" yol açmamak için halka Nevruz Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri çağrısında bulundu.

Ahmet Dursun   | 13.03.2020
İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur

Ankara

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasının önlenmesi için vatandaşların evlerinde kalmasını istedi. 

İran İstatistik Merkezinin verilerine dayanarak geçen yıl Nevruz Bayramı'nda halkın yüzde 66'sının tatile çıktığını aktaran Salihi, "Baharda bu rakamın yarısı dahi seyahate çıksa ülkede milli bir felaket olur. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de halkın bir kısmının salgını yeterince ciddiye almadığından yakınmış ve evlerinde kalmaları çağrısında bulunmuştu.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.


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