Euro
9.00
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.67
Altın
1,893.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Dünya

İran İnsan Hakları Merkezi: ABD'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle derin endişe duyuyoruz

İran İnsan Hakları Merkezi, ABD'de Kongre baskını sırasında gözaltına alınan kişilerin kötü muamele görmesinden endişe duyulduğunu belirterek, Washington yönetimini ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Bilal Güler   | 08.01.2021
İran İnsan Hakları Merkezi: ABD'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle derin endişe duyuyoruz

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, "ABD vatandaşlarının haklarının korunmasını sağlamak, Washington'da gücü elinde bulunduran her grup ve hareketin görevidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İran İnsan Hakları Merkezi, geçmişte Guantanamo ve Ebu Gureyb'de olduğu gibi, zorunlu itiraf ve sorgulama sırasında meydana gelen, tutuklu hakları ihlali ve kötü muamele nedeniyle derin endişelerini ifade ederken, ABD yönetiminin ifade özgürlüğü ve barışçıl gösterilerin düzenlenmesine yönelik taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurguluyor." denildi.

BM Genel Sekreteri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin bu konudaki sessizliğinin insan hakları istismarcılarına "yeşil ışık" olarak değerlendirildiği açıklamada, yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreninde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması gerektiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün sosyal medya paylaşımında, protestocuları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "Kendi halkına karşı intikam peşinde koşan haydut bir başkan" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilleneceği Kongre oturumu esnasında, Başkan Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylarda biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Washington polisi, olaylarda onlarca kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da Kovid-19'dan ölen ortopedi uzmanı Necati Emirhan son yolculuğuna uğurlandı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı
Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı
'Gelen aramaları nefesim yetmediği için cevaplayamıyordum'
AB BioNTech ile Pfizer'dan alacağı Kovid-19 aşısı miktarını 600 milyona çıkardı

Benzer haberler

Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı

Hamaney ABD ve İngiliz aşılarının İran'a girişini yasakladı

İran İnsan Hakları Merkezi: ABD'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle derin endişe duyuyoruz

Ukrayna ile İran arasında 'düşürülen uçağa' ilişkin 1 yıldır uzlaşma sağlanamadı

İran, petrolde kaybettiği pazar payını geri almakta kararlı

İran, petrolde kaybettiği pazar payını geri almakta kararlı
İran: 20 milyar doların altına düşen petrol gelirlerimize yaptırımlar nedeniyle erişemedik

İran: 20 milyar doların altına düşen petrol gelirlerimize yaptırımlar nedeniyle erişemedik
ABD'de yaşanan Kongre baskını 'Trumpizm'in sonunun başlangıcı olabilir mi?

ABD'de yaşanan Kongre baskını 'Trumpizm'in sonunun başlangıcı olabilir mi?