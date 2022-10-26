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Dünya

İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı

İran’ın Şiraz kentindeki silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Turgut Alp Boyraz   | 26.10.2022
İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı

Ankara

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