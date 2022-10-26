İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı
İran’ın Şiraz kentindeki silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara
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