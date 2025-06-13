İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor
İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran
İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.
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İsrail, Fordo'daki nükleer tesisini hedef aldı
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.
Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.
İsrail'in Tebriz'deki saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı
Öte yandan İran'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Doğu Azerbaycan eyaletinin Kriz Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Tebriz'de Şehid Medeni Havalimanı, Bostanabad ilçesi, Merage ilçesi ve hava üssünü hedef aldığı belirtildi.
Sabaha karşı başlayan ve şu ana kadar aralıklarla devam eden saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.