İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuldu
İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran
İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.
Hava saldırılarına savunma sistemleri karşılık verdi
İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 13, 2025
• İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi
• Bölgede iki patlama sesi duyulduğu ve tesisteki iki noktanın hedef alındığı açıklandı… pic.twitter.com/YR12g4Boir
İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.
İsrail, Fordo'daki nükleer tesisini hedef aldı
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.
Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.
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Tebriz'deki saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı
Öte yandan İran'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Doğu Azerbaycan eyaletinin Kriz Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Tebriz'de Şehid Medeni Havalimanı, Bostanabad ilçesi, Merage ilçesi ve hava üssünü hedef aldığı belirtildi.
Sabaha karşı başlayan ve şu ana kadar aralıklarla devam eden saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Netanyahu, düzenledikleri saldırılara İran'ın karşılık vereceğini söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.
İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik." ifadelerini kullandı.
İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil." diye konuştu.
İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.
Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.
ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:
"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."
Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.
İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Netanyahu, İranlılara sesleneceği bir konuşma yapacağını, burada "tarihi fırsat bulunduğunu" savundu.
İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.