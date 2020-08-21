Euro
8.64
Dolar
7.32
BIST 100
1,109.88
Altın
1,938.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek

İran ile Batılı ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin arasında yapılan nükleer anlaşmanın tarafları Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.08.2020
İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPOA) Ortak Komisyonunun 1 Eylül'de Viyana'da toplanacağını açıkladı.

Komisyonun koordinatörü olan Borrell, yazılı açıklamasında, toplantıya kendisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in başkanlık edeceğini bildirdi.

Toplantıya Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan temsilciler katılacak.

Komisyonun son toplantısı 6 ay önce yapılmıştı.

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, BMGK'nın İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından AB, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakan Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 235 bin 569'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu aştı
'Kovid-19 salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz'
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Benzer haberler

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek

AB: ABD, İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke değil

E3 ülkeleri, ABD'nin İran'a yaptırım girişimine karşı çıktı

ABD'den BMGK'ye 'İran'a yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacakları' bildirimi

ABD'den BMGK'ye 'İran'a yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacakları' bildirimi
İran BMGK'dan ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerine karşı çıkmasını istedi

İran BMGK'dan ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerine karşı çıkmasını istedi
BAE Basra Körfezi'nde İranlı 2 balıkçıyı öldürdü, İran BAE gemisini alıkoydu

BAE Basra Körfezi'nde İranlı 2 balıkçıyı öldürdü, İran BAE gemisini alıkoydu