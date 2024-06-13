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Dünya

İran ile Azerbaycan sınır bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik tatbikat düzenledi

İran ile Azerbaycan, terörle mücadele ve sınır bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik eş zamanlı askeri tatbikat düzenledi.

Ahmet Dursun  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
İran ile Azerbaycan sınır bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesine yönelik tatbikat düzenledi

Tahran

İran devlet televizyonuna göre, İran Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, İran ile Azerbaycan kuvvetlerinin sınır bölgesinde günübirlik eş zamanlı tatbikat düzenlediğini belirtti.

Tatbikatın Azerbaycan ile İran arasında varılan anlaşma doğrultusunda terörle mücadele ve Aras Barajı'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla Batı Azerbaycan eyaletinde yapıldığını aktaran Çeşek, tatbikatlarda, stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının muhtemel terör eylemlerinden korunmasına yönelik çeşitli görevlerin koordineli şekilde yerine getirildiğini kaydetti.

Tatbikatın, ikili ilişkileri güçlendirerek bölgede istikrarın korunmasını sağlayacağını belirten İranlı komutan, "Öte yandan bu tatbikat, bölge ülkelerinin, ulusal ve bölgesel güvenliklerini yabancı ülkelere ihtiyaç duymadan sağlayabileceğini ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.


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