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Dünya

İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı

İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması öngörülüyor.

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Görüşme öncesi Tahran'da İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Biz, ABD'yi İran’a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Dışişleri Bakanı Barrot'nun Cenevre'de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini, görüşmede İran'a nükleer konusunda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini söylemişti.

Alman Bakan Wadephul ise İngiltere ve Fransa ile Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılacak görüşme öncesi MDR radyosuna yaptığı açıklamada, "Mevkidaşlarımla beraber Cenevre'de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalarından daha iyidir." demişti.

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