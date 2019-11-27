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Dünya

İran İçişleri Bakanı Fazli: Gösterilerde 50 kışla ve karakola saldırıldı

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkedeki benzin zammı protestolarında 50 kışla ve karakola saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 27.11.2019
İran İçişleri Bakanı Fazli: Gösterilerde 50 kışla ve karakola saldırıldı

İstanbul

İran devlet televizyonuna konuşan Rahmani Fazli, gösterilerin ülke genelinde yol açtığı hasara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Rahmani Fazli, "Gösterilerde 50 kışla ve karakola saldırıldı, 731 banka, 140 kamu binası, 9 dini merkez ve 70 petrol istasyonu ateşe verildi." dedi.

Ülkedeki 50 kentte çıkan olaylarda araçlara da zarar verildiğini aktaran Rahmani Fazli, "Olaylarda 34 ambulans, 183 polis aracı ve vatandaşlara ait 307 araç ile 1076 motosiklet yakıldı." ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'daki gösterilerin daha çok kenar mahallelerde yoğunlaştığına işaret eden Rahmani Fazli, "Sadece (15 Kasım) cumartesi günü Tahran'da 100 noktada olay çıktı. En çok hasar ise Malard, Baharistan, Şehrikuds, İslamşehr'de meydana geldi." diye konuştu.

IRIB'e saldırı engellendi

Olaylar sırasında göstericilerden yaklaşık 500 kişilik bir grubun merkezi Tahran'da bulunan İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) binasına doğru yürüdüğünü anlatan Rahmani Fazli, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu grubun bölgeden uzaklaştırıldığını ve muhtemel bir saldırının engellendiğini vurguladı.

Rahmani Fazli ayrıca gösterilerin başlamasıyla birlikte ülke genelinde kapatılan internet bağlantısının sabit hatlar için açıldığını, mobil hatlardan internet erişiminin de önümüzdeki günlerde sağlanacağını dile getirdi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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