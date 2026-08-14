İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu.

Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı.

Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri İHA ile vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "UKMTO, askeri yetkililerden, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı sırasında bir İHA tarafından vurulduğuna dair raporlar aldı." ifadelerine yer verildi.

Tankerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, çevresel bir etki bildirilmediği aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan yazılı açıklamada, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

İran tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İranlı yetkililer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahaleleri ile deniz ablukası sürdükçe ve 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece boğazın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ticari gemi ve tankerleri hedef alan saldırıların tekrarlanmasını tehlikeli bir tırmanış şeklinde niteledi.

Saldırıların deniz güvenliği ile küresel enerji arzına doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararına atıfta bulunuldu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bu haklara yönelik herhangi bir eylem veya tehdidin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırının uluslararası hukuk kuralları ile deniz seyrüsefer özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği aktarılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın baskı aracı olarak kullanılmasının reddedildiği ve Boğaz'ın koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiği kaydedildi.

Katar, Boğaz'ın kapalı tutulmasının bölge ülkelerinin ve küresel ekonominin hayati çıkarlarını tehdit ettiğini belirterek, İran’ın bölge ülkelerinin sivil altyapılarına yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı uluslararası hukukun açık bir ihlali ve deniz güvenliği ile seyrüsefer özgürlüğüne tehdit olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Ürdün’ün BAE ile tam dayanışma içinde olduğu, ülkenin güvenliğini, istikrarını ve çıkarlarını korumaya yönelik adımlarını desteklediği belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırının bölgesel güvenlik ve istikrar ile deniz ulaşımının güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Saldırının uluslararası hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, BMGK’nın ilgili kararları ve Uluslararası Denizcilik Örgütünün kararlarının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Bahreyn, BMGK'ya İran'ı saldırılarını derhal durdurma, seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterme ve Hürmüz Boğazı ile diğer uluslararası su yollarında ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamaya zorlayacak caydırıcı adımlar atma çağrısında bulundu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı da ADNOC’a ait 2 tankerin hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtilerek, olayın BMGK'nın 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ve seyrüsefer özgürlüğünü ciddi şekilde tehdit ettiği kaydedildi.

BAE, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemileri hedef almak veya ekonomik baskı oluşturmak amacıyla kullanılmasını reddettiğini vurgulayarak İran'a saldırılarını durdurma ve Boğaz'ı tamamen ve koşulsuz olarak yeniden açma çağrısında bulundu.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ADNOC'a ait iki tankeri hedef almasının uluslararası hukuk kurallarının ve deniz seyrüsefer özgürlüğü ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi.

Suriye'nin BAE ile dayanışma içinde olduğu ve ticari gemiler ile enerjiyle bağlantılı tesislerin hedef alınmasını kesinlikle reddettiği ifade edilen açıklamada, bu tür eylemlerin bölgede gerilim ve istikrarsızlığı artırabilecek "tehlikeli bir tırmanış" oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka ve deniz seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.