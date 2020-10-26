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Dünya

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Şemhani: Macron'un İslam karşıtı tutumu, siyasetteki acemiliğinin bir göstergesidir

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Macron'u eleştirdi.

Muhammet Kurşun   | 26.10.2020
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Şemhani: Macron'un İslam karşıtı tutumu, siyasetteki acemiliğinin bir göstergesidir

Tahran

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerini "Siyasetteki acemiliğinin açık bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Macron'u eleştirdi.

İranlı yetkili, "Macron'un İslam karşıtı akılsızca tutumu, onun siyasetteki acemiliğinin açık bir göstergesidir. Böyle olmasaydı Avrupa liderliği sevdasıyla İslam'a saldırmaya cesaret edemezdi. Daha fazla tarih okumasını tavsiye ediyorum. Çöküşte olan ABD ve Siyonizmin desteğine sevinmesin." ifadelerini kullandı.

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