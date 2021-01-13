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Dünya

İran gelişmiş bir nükleer yakıt türü için çalışmalara başlandığını duyurdu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, "Tahran Araştırma Reaktörü için gelişmiş bir yakıt türünün tasarlanmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları başladı." ifadesini kullandı.

Aşkın Kıyağan   | 13.01.2021
İran gelişmiş bir nükleer yakıt türü için çalışmalara başlandığını duyurdu

Viyana

Büyükelçi Abadi, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yakıtın üretimiyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bilgilendirildiğini kaydetti ve "İlk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanılacaktır." bilgisini paylaştı.

Öte yandan 2015'de imzalanan ve kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Ayrıca uzmanlar, metal uranyumu, nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

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