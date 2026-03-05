Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine düzenlediği saldırılardaki A planının başarısız olduğunu aynı şekilde B planının da başarısız olacağını söyledi.

Ahmet Dursun  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak

Ankara

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Trump'a seslendi.

Trump'ın "Önce Amerika" sloganına işaret eden Erakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır.

Gerçek şu ki: 'Amerika Sonuncu' komplosunun müzakerelerde kaydettiğimiz 'önemli ilerlemeyi' engellemesiyle benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu."

