Euro
6.47
Dolar
5.83
BIST 100
96,650.78
Altın
1,530.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ve Ruhani'nin görüşmesi düşünülemez

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görüşmelerinin düşünülemez olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 27.08.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ve Ruhani'nin görüşmesi düşünülemez

İstanbul

Çin'deki resmi temasları sırasında İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmeleriyle ilgili hazırlık yaptıklarına dair açıklamalarına değindi. 

Zarif, "Biarritz ziyaretimde söylemiştim, ABD, 5+1'e dönüp, nükleer anlaşmayı gerçekleştirene kadar İran Cumhurbaşkanı'yla (Ruhani) ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi tasavvur edilemez. Bu durumda bile ikili görüşme olmayacaktır." dedi.

"Olması gereken anlaşmanın yerine getirilmesidir"

Washington yönetiminin uzun süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmaları ayaklar altına aldığını söyleyen Zarif, "Şu an olması gereken şey, (nükleer) anlaşmanın yerine getirilmesidir. Biz bu alanda ABD tarafından kayda değer bir işaret görmedik." ifadelerini kullandı.

Zarif, ayrıca Biarritz'de nükleer anlaşmanın devam etmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün yaptığı bir konuşmada, Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmış, ülkedeki muhafazakar kesim de Ruhani'yi "ABD'yle görüşme sinyalleri veriyor" şeklinde eleştirmişti.

Zarif'in temasları

İran Dışişleri Bakanı Zarif, pazar günü resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giderken G7 zirvesinin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kasabasına sürpriz ziyarette bulundu. Burada Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bazı Alman ve İngiliz yetkililerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Zarif, 2 gün süren Çin ziyareti sonrası resmi temasları kapsamında bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Suriye rejimi Astana sürecini sabote etmek üzere
Dünden bugüne merkez bankalarında sözlü yönlendirme
İran-ABD geriliminde son durum

Benzer haberler

'Trump ve Ruhani'nin görüşmesi düşünülemez'

'Trump ve Ruhani'nin görüşmesi düşünülemez'

Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı

İran-ABD geriliminde son durum

İran-ABD geriliminde son durum
Trump yönetimi, dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek

Trump yönetimi, dış yardımlarda 4 milyar dolarlık kesintiye gitmeyecek
'Demokrat Parti'ye oy veren her Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz'

'Demokrat Parti'ye oy veren her Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz'