Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda iyi danışmanlara sahip olmadığını söyledi.

Bahattin Gönültaş,Cüneyt Karadağ   | 16.02.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil

Berlin

Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı"ndaki “Sorunlu Sularda Köprüler Kurma: Körfez'deki Gerilimlerin Düşürülmesi” başlıklı panelde konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ''ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil.'' dedi.

Trump’ın danışmanları sayesinde İran rejiminin çökeceği konusunda ikna olduğunu ve bu yüzden çöktüğünü düşündüğü bir rejimle konuşmak istemediğini anlatan Zarif, bu yüzden ülkesinin ve ABD’nin ile müzakerelere tekrar başlaması konusunda başarısız olunduğunu kaydetti.

"ABD kabul etmeli ki İran bu bölgede bir gerçek"

“İran'ın bölgedeki rolünün kabul edilmesini isteyen Zarif, “Onlar (ABD) son 41 yıldır rejimi değiştirmek istiyorlar. Ve son 41 yıldır başarısız oldular. ABD kabul etmeli ki İran bu bölgede bir gerçek.” diye konuştu.

Arap dünyasının içinde olduklarını ve komşularıyla herhangi bir gerilim istemediklerini anlatan Zarif, bölgede bazı ülkelerin petrolden kazandıklarını halklarına yöneltmek yerine teröristlere verdiklerini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

'Trump İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil'

'Trump İran konusunda iyi danışmanlara sahip değil'

Pentagon'dan Meksika sınırına duvar için 3,8 milyar dolar fon

ABD Başkanı Trump: Demokratlar çok sahtekar

ABD Başkanı Trump: İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil

ABD Başkanı Trump: İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil
Trump: Nisanda havaların ısınmasıyla koronavirüs biter

Trump: Nisanda havaların ısınmasıyla koronavirüs biter
Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu

Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu