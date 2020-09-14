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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde

İran Dışişleri Bakanı Zarif, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yatırımı olduğunu kaydetti.

Muhammet Kurşun   | 14.09.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini "ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yatırımı" olarak değerlendirdi.

Zarif, BAE ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkilerini normalleştirilmesiyle ilgili haberleri de alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Donald Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, şunları kaydetti:

"Trump'ın damadı, ABD'nin bölgedeki Arap müşterilerini onunla seçim fotoğrafı çekmeye mecbur etti. Fakat 'barış anlaşması' düşmanlar değil, kadim müttefikler arasında imzalandı. Ne diplomatik bir gelişme! Sonrakileri de bekleyin."

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, 11 Eylül'de de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

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