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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif sızdırılan ses kaydıyla ilgili Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak

Bilal Güler   | 07.05.2021
İran Dışişleri Bakanı Zarif sızdırılan ses kaydıyla ilgili Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Mumammed Cevad Zarif, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği ve ülke siyasetinde büyük tepki çeken ses kaydıyla ilgili İran Meclisinde milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Bakan Zarif, basına sızdırılan gizli röportajındaki ifadeleri nedeniyle 9 Mayıs Pazar günü İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılacak.

Zarif'in söz konusu ses kaydı ile ilgili kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulunacağı ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağı belirtildi.

Sızdırılan ses kaydı ülke gündemine oturdu

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve yayımlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında "Rusya'yı nükleer anlaşmayı engellemeye çalışmakla" suçlamış, Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmişti. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve "istifa" çağrıları yapılmıştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, röportajın yayımlanmak için değil hükümet arşivlerinde tutulması için yapıldığını duyurmuştu. Tahran Başsavcılığı ise, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Zarif'i, ses dosyasının içeriği ve bu dosyanın neden ve nasıl sızdırıldığının araştırılması için Meclise davet ettiklerini söylemişti.




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