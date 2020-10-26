Euro
9.57
Dolar
8.09
BIST 100
1,155.61
Altın
1,908.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İslamın kutsallarına hakaretler, ifade özgürlüğünün istismarıdır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Müslümanlara ve İslam'ın mukaddesatına hakaretleri "ifade özgürlüğünün suistimal edilmesi" olarak niteledi.

Ahmet Dursun   | 26.10.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İslamın kutsallarına hakaretler, ifade özgürlüğünün istismarıdır

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, Fransa'da "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere ve Fransız yetkililerin İslam'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. 

İslamın kutsallarına hakaretlerin aşırılığı besleyeceğine dikkati çeken Zarif, "Müslümanlar, sömürgeci rejimlerin güçlendirdiği ve onların kuklaları tarafından yayılan nefret kültünün temel kurbanlarıdır. Bu tür aşırılık yanlılarının menfur suçları için 1,9 milyar Müslümana ve onların kutsalına hakaret etmek, ifade özgürlüğünün fırsatçı bir istismarıdır." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı
İçişleri Bakanlığı: 19- 25 Ekim'deki denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi
Milan'da 2'si oyuncu 5 kişi Kovid-19'a yakalandı
İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında 65 yaş üstündekiler spora yöneldi

Benzer haberler

Bağdat'ta Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

Bağdat'ta Fransa Büyükelçiliği önünde protesto

Pakistanlı siyasetçiler ve ilim insanları Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İslamın kutsallarına hakaretler, ifade özgürlüğünün istismarıdır

İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 337 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
MEDEF Başkanı De Bezieux: Arap ülkelerindeki boykot çağrıları Fransız şirketler için kötü haber

MEDEF Başkanı De Bezieux: Arap ülkelerindeki boykot çağrıları Fransız şirketler için kötü haber
Fransa Bilim Kurulu Başkanı: Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz

Fransa Bilim Kurulu Başkanı: Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz