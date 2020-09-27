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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabulucuğa hazır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirdi.

Bilal Güler,Muhammet Kurşun   | 27.09.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili arabulucuğa hazır

Ankara

Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki "düşmanlıkların son bulması" çağrısı yaptı.

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki "endişe verici şiddeti" yakından izlediğini belirten Zarif, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve müzakereleri sağlamak için arabuluculuk etmeye hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. 

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Zarif ile Bayramov'un telefonda görüştüğünü aktardı. 

Muhammed Cevad Zarif de bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için ara bulucuğa hazır olduğunu bildirmişti.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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