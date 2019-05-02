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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor. ABD, Hürmüz Boğazı'nı bizim için güvensiz hale getirme kararı alırsa İran buna izin vermeyecektir." dedi.

Ahmet Dursun   | 02.05.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor AA/Fatemeh Bahrami

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın Washington'la gerginliği artırmak istemediğini ancak Hürmüz Boğazı'nın güvensiz hale getirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Zarif, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı güvensiz hale getirmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD ile gerginliğin artırılmasının İran'ın çıkarına olmayacağını vurgulayan Zarif, "İran, ABD ile gerginliği artırmak istemiyor. Fars (Basra) Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nın bizim için hayati olduğunu açıkça ifade ettik. Biz oraların İran da dahil olmak üzere tüm ülkeler için güvenli ve özgür olmasını istiyoruz. ABD, Hürmüz Boğazı'nı bizim için güvensiz hale getirme kararı alırsa İran buna izin vermeyecektir." diye konuştu.

İran'ı "bölgedeki istikrarsızlığın kaynağı" olarak niteleyen ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin suçlamalarına ilişkin ise Zarif, şunları söyledi:

"Şu anda Sudan ve Libya'ya kim müdahale ediyor? Hangi ülkeler Katar'ı abluka altına aldı? Türkiye'de kim darbe planı yaptı. Bu ülkelerde gerçekleşen olaylara dikkat edin. Bu ülkelere İran mı müdahale ediyor?"

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in İran'a karşı savaş çağrılarında bulunduğunu dile getirdi.

Bunun yeni bir durum olmadığını söyleyen Zarif, "Bolton, 2015'te de New York Times gazetesine yazdığı makalede savaştan söz etmiş, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için nükleer saldırı önerisinde bulunmuştu." dedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki müdahalelerinin bölgeyi yıkıma uğrattığını kaydeden Zarif, "Başkan Donald Trump, ABD'nin bölgemizde 7 trilyon dolar harcadığını açıkladı. Bölgemizi yıkıma uğrattılar. Bölgede sebepsiz ve amaçsız yere ölen Amerikalıların kanı da bunların ellerine bulaşmıştır." ifadelerini kullandı.


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