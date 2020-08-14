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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Filistin, Arap ve İslam alemi bu anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek güçte

İran Dışişleri Bakanı Zarif "Kahramanca direnen Filistin halkının, Arap ve İslam aleminin bu anlaşmayı (BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması) başarısızlığa uğratabilecek güçte olduğundan eminiz" dedi.

Çağrı Koşak   | 14.08.2020
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Filistin, Arap ve İslam alemi bu anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek güçte

Gazze

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşması ele alındı.

Görüşmede Zarif, İran'ın Filistin halkının yanında olduğunu ve anlaşmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zarif, "Kahramanca direnen Filistin halkının, Arap ve İslam aleminin bu anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek güçte olduğundan eminiz." dedi.

Heniyye ise İran yönetimine ve halkına Filistinlilerin haklarını savunduğu için teşekkürlerini sundu.

Anlaşmayı "Filistin halkının sırtına saplanmış bir bıçak" şeklinde nitelendiren Heniyye, "Filistin halkının, davasına ve direnişine sahip çıktığını" vurguladı.

Heniyye, Filistin'de milli bir birlik kurmak için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyleyerek, "Tarihi kararlılığımız, davamız ve ümmetimizin lehine olacak." diye konuştu.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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